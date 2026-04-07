Галлюциногены превратили день рождения россиянки в кровавое шоу

В Петербурге задержан мужчина, изрезавший соперника и выбросивший его в окно

В Санкт-Петербурге галлюциногены превратили вечеринку в кровавое шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло на Фарфоровой улице. Там в одной из квартир компания молодых людей отмечала день рождения девушки. На вечеринке они употребили некоторое количество галлюциногенов, и ее возлюбленный решил, что один из гостей пристает к ней. В итоге молодой человек схватил нож и напал на соперника, а тот выпрыгнул в окно, чтобы спастись.

Однако очевидцы рассказали иное. По их словам, пострадавшего выбросили в окно уже после того, как молодой человек нанес ему раны.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

