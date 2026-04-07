Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 7 апреля 2026

Галлюциногены превратили день рождения россиянки в кровавое шоу

В Петербурге задержан мужчина, изрезавший соперника и выбросивший его в окно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге галлюциногены превратили вечеринку в кровавое шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, все произошло на Фарфоровой улице. Там в одной из квартир компания молодых людей отмечала день рождения девушки. На вечеринке они употребили некоторое количество галлюциногенов, и ее возлюбленный решил, что один из гостей пристает к ней. В итоге молодой человек схватил нож и напал на соперника, а тот выпрыгнул в окно, чтобы спастись.

Однако очевидцы рассказали иное. По их словам, пострадавшего выбросили в окно уже после того, как молодой человек нанес ему раны.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали ранее судимого жителя по подозрению в расправе над тремя членами семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok