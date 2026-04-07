09:22, 7 апреля 2026

Раскрыты новые iPhone

Осенью Apple представит четыре iPhone, включая складной смартфон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Будущей осенью компания Apple представит четыре смартфона. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на известного инсайдера Fixed Focus Digital.

По информации специалиста, базовая модель iPhone 18 почти не будет отличаться от iPhone 17. Однако ее релиз Apple перенесет на начало 2027-го. В будущем сентябре компания представит четыре телефона — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, первый складной девайс и продолжение Air.

Fixed Focus Digital раскрыл данные о том, что в корпорации Тима Кука не отказались от идеи представить iPhone Air второго поколения, несмотря на слухи. Ранее сообщалось, что ультратонкий аппарат отложат из-за его низкой популярности в продаже. Скорее всего, он также не получит большого количества улучшений, не считая процессора A20 Pro.

Специалисты 9to5Mac отметили, что выпуск iPhone Air 2 позволит Apple традиционно представить во второй половине года четыре смартфона. «Однако они будут доступны по более высоким ценам, чем обычно — из-за переноса выпуска дешевого iPhone 18», — заключили журналисты.

Ранее представители «М.Видео» назвали самые продаваемые в первом квартале 2026-го смартфоны. Топ возглавил недорогой китайский телефон Realme Note 60X.

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
