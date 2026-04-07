NYT: Иран предложил США план завершения войны из 10 пунктов

Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что Тегеран потребовал гарантий ненападения, полного снятия санкций и прекращения ударов, в том числе по союзным Ирану группировкам наподобие «Хезболлы». Иран также потребовал от Штатов компенсации за разрушенную инфраструктуру.

В обмен на это Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судоходства, но с вводом платы в размере двух миллионов долларов за каждое пройденное судно. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал этот план, назвав его «значительным, но недостаточно хорошим» предложением.

Ранее Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня с США. «Тегеран считает, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня», — указано в сообщении.