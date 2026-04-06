Иран дал ответ на условия перемирия с США

Reuters: Иран не откроет Ормузский пролив в обмен на прекращение огня с США

Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Тегеран считает, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что иранская сторона получила предложение Пакистана о немедленном прекращении огня и в настоящее время его изучает. При этом в Тегеране отмечают, что не намерены принимать решения под давлением.

Ранее стало известно, что Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта. «Пакистан разработал рамки для прекращения боевых действий и за одну ночь обменялся ими с Ираном и США, изложив двухуровневый подход с немедленным прекращением огня, за которым последует всеобъемлющее соглашение», — утверждается в публикации.