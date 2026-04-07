Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

Блогер Николай Соболев отказался считать Юрия Дудя нейтральным журналистом

Российский блогер Николай Соболев, исключенный Минюстом РФ из реестра иноагентов, отказался считать Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) журналистом с нейтральной политической позицией. Об этом он заявил в беседе с предпринимателем Андреем Третьяковым, видео доступно во «ВКонтакте».

Как отметил Соболев, Дудь в своих интервью ранее говорил, что не участвует в информационной борьбе. Блогер добавил, что, по его мнению, журналист «играет в нейтралитет».

«Это не так. Ничего ты не нейтральный журналист, ты пригласил [на интервью] 47 спикеров с либерально-демократическими взглядами и четыре пророссийских. Это уже никакой не нейтралитет», — сказал Соболев. Он также назвал «влажными иллюзиями» представление Дудя о том, что он соблюдает принцип нейтральности.

Вместе с тем блогер выразил надежду на то, что журналист станет проявлять больше внимания к пророссийской позиции в политике.

Ранее блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», похвалил Дудя. Васильев назвал его лучшим интервьюером в интернете.