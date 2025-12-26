Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:57, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

Блогер Васильев назвал журналиста Юрия Дудя лучшим интервьюером интернета
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев Live», назвал журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) лучшим интервьюером в интернете. Об этом он высказался в видео для проекта Metametrica, доступном на Rutube.

«Я Юрия Дудя очень хвалю, каждое его интервью. Юрий Дудь — это лучший интервьюер вообще, наверно, интернета. Потому что (...) пойти к Юрию Дудю стало чем-то престижным», — сказал Васильев.

Он также подчеркнул, что своими интервью с героями, выступающими против России, Дудь сделал больше для пророссийской пропаганды, чем некоторые телеканалы страны.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал Дудю здоровья. Он также отметил, что на журналиста никак не повлияет заочный арест в России.

В июле Дудя объявили в международный розыск. Такое решение приняло МВД, после того как блогера заочно арестовали за уклонение от обязанностей иностранного агента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны 70 сектантов, молящихся за Зеленского и победу ВСУ. Среди них оказались преподаватели вузов и школ

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Названо условие для коллапса на рынке жилья в России

    Смеховой стало плохо после новостей о Вере Алентовой

    Зеленский заявил о готовности вынести на референдум весь мирный план при одном условии

    Названы возможные сроки появления в России исламского банка

    Алена Водонаева без бюстгальтера снялась в примерочной

    Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

    Назван самый тревожный российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok