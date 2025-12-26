Работавший с Соловьевым блогер похвалил Дудя

Блогер Васильев назвал журналиста Юрия Дудя лучшим интервьюером интернета

Блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», ранее работавший на канале «Соловьев Live», назвал журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) лучшим интервьюером в интернете. Об этом он высказался в видео для проекта Metametrica, доступном на Rutube.

«Я Юрия Дудя очень хвалю, каждое его интервью. Юрий Дудь — это лучший интервьюер вообще, наверно, интернета. Потому что (...) пойти к Юрию Дудю стало чем-то престижным», — сказал Васильев.

Он также подчеркнул, что своими интервью с героями, выступающими против России, Дудь сделал больше для пророссийской пропаганды, чем некоторые телеканалы страны.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал Дудю здоровья. Он также отметил, что на журналиста никак не повлияет заочный арест в России.

В июле Дудя объявили в международный розыск. Такое решение приняло МВД, после того как блогера заочно арестовали за уклонение от обязанностей иностранного агента.