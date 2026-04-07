12:50, 7 апреля 2026Мир

Израиль ударил по критически важному нефтехимическому комплексу в Иране

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по нефтехимическому комплексу в Ширазе
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре нефтехимического комплекса в Ширазе на юго-западе Ирана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Уточняется, что в понедельник, 6 апреля, Израиль атаковал иранский нефтехимический комплекс, который производит азотную кислоту для нужд иранских войск.

«Азотная кислота является критически важным материалом, используемым в производстве взрывчатых веществ и других критически важных материалов в рамках разработки баллистических ракет», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Иран ударил по нефтехимическому комплексу в Саудовской Аравии. Сообщается, что на объектах начался мощный пожар. Данный комплекс производит 60 миллионов тонн нефти, что составляет около 6–8 процентов от общего объема нефтехимического производства в мире.

