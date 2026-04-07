Кошки включили тостер и подожгли квартиру россиян

В Истре кошки включили тостер и устроили пожар в квартире

В подмосковной Истре кошки включили тостер и подожгли квартиру. О пожаре в квартире россиян сообщает «360.ru».

Инцидент произошел в доме номер 43 на улице Девятой Гвардейской дивизии. Возгорание заметили жильцы соседнего дома, они же и вызвали пожарных.

Хозяйка жилья допускает, что виноватыми в пожаре могут быть две ее кошки. Животные играли друг с другом, бегали по квартире и случайно включили тостер. В результате на кухне загорелась бытовая техника, возникло сильное задымление, которое было видно из дома напротив. Пожарные прибыли на место, проникли в квартиру и потушили огонь подручными средствами. В результате никто не пострадал.

Ранее похожая ситуация произошла в подмосковном Одинцово. Там два кота во время игры случайно включил плиту. Работающая конфорка подожгла сушилку для овощей, которая стояла на ней. Дальше пламя перекинулось на другие поверхности.