Коты устроили пожар в квартире под Москвой

В подмосковном Одинцово коты подожгли квартиру во время игры

В подмосковном Одинцово два кота решили поиграть и устроили пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». Жильцы услышали пожарную тревогу и обнаружили дым, который шел из окон одной квартиры. Соседи испугались и вызвали пожарных, полицию и скорую помощь.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили в квартире двух котов — они и были виновниками пожара. По словам хозяйки жилья, питомцы играли на кухне, и один из них прыгнул на плиту. Конфорка включилась и подожгла сушилку для овощей, которая стояла на ней. Дальше пламя перекинулось на другие поверхности.

Коты и их хозяйка не пострадали. С женщиной провели воспитательные беседы пожарные и сотрудники управляющей компании.

Ранее россияне чуть не лишились дома из-за шуруповерта. Инцидент произошел в одном из частных домов села Николаевка Ростовской области. Хозяин захотел зарядить шуруповерт, но когда подключил его к сети, случилось короткое замыкание. Прибор вспыхнул, и пламя перекинулось на комнату. В момент возгорания мужчина находился рядом и сумел сам потушить пожар до приезда спасателей.