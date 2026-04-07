10:14, 7 апреля 2026

Загадочно пропавшую звезду шоу «Холостяк» нашли без признаков жизни

Звезду шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас нашли без признаков жизни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Звезду венгерской версии шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, пропавшую при загадочных обстоятельствах, нашли без признаков жизни. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что в начале марта 2025 года на испанском острове Гран-Канария обнаружили бездыханную девушку, которая была обнажена ниже пояса. Ее личность много месяцев пытались установить — недавно стало известно, что тело принадлежит 32-летней Ловас, заявление об исчезновении которой ранее в том же году подали ее родственники.

Полиция смогла идентифицировать телезвезду, сопоставив ее зубы и стоматологические данные. Причина смерти Ловас выясняется. Правоохранители рассматривают версию о том, что незадолго до исчезновения у нее были проблемы с деньгами.

Ловас стала участницей венгерской версии шоу «Холостяк» в 2021 году. В эфире программы она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота. После съемок она начала вести аккаунты в соцсетях. На страницах она рассказывала о своем лечении от рака груди.

