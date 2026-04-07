Загадочно пропавшую звезду шоу «Холостяк» нашли без признаков жизни

Звезду шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас нашли без признаков жизни

Звезду венгерской версии шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, пропавшую при загадочных обстоятельствах, нашли без признаков жизни. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что в начале марта 2025 года на испанском острове Гран-Канария обнаружили бездыханную девушку, которая была обнажена ниже пояса. Ее личность много месяцев пытались установить — недавно стало известно, что тело принадлежит 32-летней Ловас, заявление об исчезновении которой ранее в том же году подали ее родственники.

Полиция смогла идентифицировать телезвезду, сопоставив ее зубы и стоматологические данные. Причина смерти Ловас выясняется. Правоохранители рассматривают версию о том, что незадолго до исчезновения у нее были проблемы с деньгами.

Ловас стала участницей венгерской версии шоу «Холостяк» в 2021 году. В эфире программы она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота. После съемок она начала вести аккаунты в соцсетях. На страницах она рассказывала о своем лечении от рака груди.