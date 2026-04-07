Лоза заявил о необходимости жить по средствам

Певец Юрий Лоза, автор культовой композиции «Плот», высказался о своей философии относительно материальных трат. Его слова приводит издание KP.RU.
По словам Лозы, в нынешнее время стоит жить по средствам.
«Я из той категории людей, которая живет сегодняшним днем. Надо жить по средствам, что я и делаю», — отметил музыкант.
Ранее певец Юрий Лоза, известный своей приверженностью теории плоской Земли, сообщил, что не верит в предстоящую лунную миссию НАСА. Лоза уверен, что американская космическая программа ни разу не совершала полеты в космос.