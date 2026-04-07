На Украине приготовились к удару «Орешника»

На Украине обеспокоились запуском «Орешника» в ближайшее время

Вооруженные силы Российской Федерации могут нанести удар по Украине при помощи ракетного комплекса «Орешник» в ближайшее время. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Insider UA».

«РФ готовит удар "Орешником" по Киеву, Львову, Староконстантинову. (...) Наиболее вероятно, что их используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него», — указано в сообщении.

Отмечается, что якобы на полигонах ракеты снаряжены и готовы к применению.

Ранее бывший начальник отдела Управления боевой подготовки Ракетных войск стратегического назначения России полковник Николай Шабалтас рассказал, что российскую ракету «Орешник» не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны (ПВО) из-за ее огромной скорости.