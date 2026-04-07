Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:14, 7 апреля 2026МирЭксклюзив

Названа ключевая проблема в переговорах США и Ирана

Политолог Накви: Недоверие остается главной проблемой между США и Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Недоверие остается главной проблемой в переговорах между США и Ираном, препятствуя урегулированию конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор философии Школы политики и международных отношений Университета Куэйд-и-Азам (Исламабад), исполнительный директор платформы Regional Rapport Алмас Хайдер Накви.

В частности, эксперт рассказал, что Пакистан передал в Вашингтон и Тегеран свой план урегулирования, который включает два этапа:

  • немедленное прекращение огня и обеспечение безопасности Ормузского пролива;
  • начало отдельных переговоров по самым спорным вопросам, включая иранскую ядерную программу.

«Некоторые дипломатические круги приветствовали это предложение как конструктивный шаг. Однако это не отменяет давних разногласий, и будущее остается неопределенным», — указал исследователь. Он добавил, что усилий Исламабада как нейтральной стороны может быть недостаточно. Для этого необходимо также вовлечение монархий Персидского залива и европейских стран.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он добавил, что Москва остается важным партнером Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok