08:30, 7 апреля 2026

Названо место расположения мужской точки G

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Исследователь из Испании Альфонсо Сепеда-Эмилиани рассказал, где находится мужская точка G. Его слова приводит New Scientist.

По словам Сепеды-Эмилиани, центр сексуального удовольствия у мужчин расположен в области уздечки. Он уточнил, что эта зона треугольной формы, находится на нижней стороне пениса, в месте соединения головки и ствола.

Эксперт рассказал, что эта зона имеет повышенную чувствительность, так как в ней сосредоточено больше нервных пучков и чувствительных рецепторных кластеров, чем в других участках пенис. Он подчеркнул: даже в головке полового члена, которая раньше считалась основной мужской эрогенной зоной, таких рецепторов меньше.

Ранее сексолог Олеся Мелехина назвала продукты, ухудшающие вкус спермы. По словам Мелехиной, из-за употребления красного мяса, брокколи, чеснока, лука и молочных продуктов запах спермы может стать резким, а вкус — горьким.

