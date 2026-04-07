Названо место расположения мужской точки G

Исследователь из Испании Альфонсо Сепеда-Эмилиани рассказал, где находится мужская точка G. Его слова приводит New Scientist.

По словам Сепеды-Эмилиани, центр сексуального удовольствия у мужчин расположен в области уздечки. Он уточнил, что эта зона треугольной формы, находится на нижней стороне пениса, в месте соединения головки и ствола.

Эксперт рассказал, что эта зона имеет повышенную чувствительность, так как в ней сосредоточено больше нервных пучков и чувствительных рецепторных кластеров, чем в других участках пенис. Он подчеркнул: даже в головке полового члена, которая раньше считалась основной мужской эрогенной зоной, таких рецепторов меньше.

