Отец Илона Маска сделал заявление о внешности россиян

РИА Новости: Отца Илона Маска приятно поразила красота россиян

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, очаровался красотой российских граждан. Об этом он сказал в интервью с журналистами РИА Новости.

«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — подчеркнул он.

По словам Маска, россиян отличают от американцев высокие стандарты красоты. Россияне чувствуют вкус к одежде, хорошо одеваются и производят очень приятное впечатление.

Ранее миллиардер Эррол Маск назвал США «гетто» при сравнении с Россией. По его словам, на фоне Москвы Вашингтон выглядит неухоженным, что связано с качеством управления городами.