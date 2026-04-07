17:09, 7 апреля 2026Экономика

Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

Reuters: Нефтяники Ирака, Кувейта и Катара попали в ловушку из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Нефтяные компании из Ирака, Кувейта и Катара оказались в ловушке из-за фактической блокировки Ираном Ормузского пролива. Главных пострадавших из-за войны на Ближнем Востоке перечислило агентство Reuters.

До эскалации в регионе эта логистическая артерия была для вышеуказанных стран основным маршрутом вывоза сырья. После блокировки Ормузского пролива у нефтекомпаний из этих государств не осталось альтернативных путей доставки нефти на глобальный энергорынок.

В более выигрышном положении оказались Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отмечают эксперты. У этих стран есть собственные трубопроводы для вывоза нефти. Энергокомпании из этих стран смогли перенаправить по альтернативным маршрутам часть экспортных потоков.

Ранее глава энергетической компании Basra Oil Company Басем Абдель Керим Насер также включил Ирак в список главных пострадавших из-за блокировки Ормузского пролива. В случае открытия ключевой логистической артерии, отметил он, эта ближневосточная страна сможет восстановить среднесуточный экспорт нефти до довоенного уровня в течение недели. В этом случае на глобальный рынок поступят дополнительные миллионы баррелей, что поможет стабилизировать цены на сырье, констатировал он.

