16:19, 7 апреля 2026Экономика

Названо условие выхода на мировой рынок миллионов баррелей нефти

Basra: Ирак быстро восстановит экспорт нефти после открытия Ормузского пролива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ирак сможет относительно быстро вернуться к довоенному уровню экспорта нефти в случае открытия Ормузского пролива. Об этом заявил глава местной энергетической компании Basra Oil Company Басем Абдель Керим Насер. Его слова приводит Reuters.

При таком раскладе Ирак сможет восстановить экспорт сырья до довоенного уровня в течение семи дней, отметил Насер. После восстановления судоходства в акватории Ормузского пролива среднесуточный экспорт иракской нефти сможет вернуться на уровень примерно в 3,4 миллиона баррелей в сутки.

Выход на глобальный энергорынок дополнительных объемов сырья, добавил Насер, поможет стабилизировать мировые цены на нефть. Ирак, в свою очередь, сможет оправиться от негативных последствий перекрытия ключевой для него логистической артерии. В отличие от других крупных региональных игроков, пояснил глава Basra, у этой страны больше нет альтернативных маршрутов для экспорта сырья.

Война в Иране нанесла существенный урон не только нефтяным компаниям Ирака, но и местным газодобытчикам. В начале апреля среднесуточная добыча последнего вида топлива в этой стране сократилась на 50 процентов в сравнении с докризисным уровнем и опустилась примерно до 11,3 тысячи кубометров. Функционирование основных газовых месторождений в арабском государстве оказалось под угрозой из-за участившихся ракетных атак Ирана.

    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
