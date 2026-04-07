14:12, 7 апреля 2026Экономика

Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

Среднесуточная добыча газа в Ираке упала вдвое из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Essam al-Sudani / Reuters

К началу апреля 2026 года среднесуточная добыча газа в Ираке сократилась на 50 процентов на фоне затянувшейся войны в Иране и угрозы регулярных ракетных атак. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на данные Министерства энергетики (Миэнерго) арабской республики.

В настоящее время показатель в стране составляет порядка 11,3 тысячи кубометров, уточнили в профильном ведомстве. До начала совместной военной операции США и Израиля в Иране он был вдвое больше.

Ключевые газовые месторождения в Ираке сосредоточены в южной и северной частях страны. Одно их них расположено в провинции Басра, а другое — на территории Иракского Курдистана.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Ранее руководство одного из крупнейших газодобывающих предприятий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — компании Dana Gas — в экстренном порядке провело эвакуацию сотрудников с месторождения на территории Иракского Курдистана. Поводом для этого послужили участившиеся ракетные атаки Ирана.

До этого еще в одной стране охваченного войной региона резко сократили добычу газа. Власти Катара объявили чрезвычайное положение из-за войны в Иране и решили временно приостановить добычу топлива. Следствием этого стал стремительный рост биржевых цен на газ в Европе. На пике котировки на крупнейшем в Нидерландах хабе TTF достигали максимальных с конца 2022 года 850 долларов за тысячу кубометров. В случае затягивания войны на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты, мировые цены на газ могут вырасти еще сильнее.

    Последние новости

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Бык забодал опытного матадора

    Отказ платить криминальным авторитетам стоил жизни директору российского рынка

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Все новости
