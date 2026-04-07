Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

Среднесуточная добыча газа в Ираке упала вдвое из-за войны в Иране

К началу апреля 2026 года среднесуточная добыча газа в Ираке сократилась на 50 процентов на фоне затянувшейся войны в Иране и угрозы регулярных ракетных атак. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на данные Министерства энергетики (Миэнерго) арабской республики.

В настоящее время показатель в стране составляет порядка 11,3 тысячи кубометров, уточнили в профильном ведомстве. До начала совместной военной операции США и Израиля в Иране он был вдвое больше.

Ключевые газовые месторождения в Ираке сосредоточены в южной и северной частях страны. Одно их них расположено в провинции Басра, а другое — на территории Иракского Курдистана.

Ранее руководство одного из крупнейших газодобывающих предприятий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — компании Dana Gas — в экстренном порядке провело эвакуацию сотрудников с месторождения на территории Иракского Курдистана. Поводом для этого послужили участившиеся ракетные атаки Ирана.

До этого еще в одной стране охваченного войной региона резко сократили добычу газа. Власти Катара объявили чрезвычайное положение из-за войны в Иране и решили временно приостановить добычу топлива. Следствием этого стал стремительный рост биржевых цен на газ в Европе. На пике котировки на крупнейшем в Нидерландах хабе TTF достигали максимальных с конца 2022 года 850 долларов за тысячу кубометров. В случае затягивания войны на Ближнем Востоке, предупреждают эксперты, мировые цены на газ могут вырасти еще сильнее.