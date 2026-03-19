12:57, 19 марта 2026Экономика

Ближневосточный энергогигант пошел на экстренную меру из-за войны в Иране

Al-Monitor: Руководство Dana Gas эвакуировало персонал из Иракского Курдистана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Руководство одного из крупнейших газодобывающих предприятий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — компании Dana Gas — пошло на экстренную меру из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на источники.

Всех сотрудников энергогиганта в экстренном порядке эвакуировали с месторождения на территории Иракского Курдистана (автономного региона ближневосточного государства) из-за участившихся ракетных ударов в охваченном войной регионе.

Как отметили собеседники портала, пойти на такого рода меры руководство Dana Gas решилось из-за рисков повторного нападения Ирана. Ранее вышеуказанное месторождение уже подвергалось атакам с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако тогда начальство энергогиганта никак не отреагировало на усилившуюся угрозу.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

До этого несколько крупных энергообъектов на Ближнем Востоке подверглись атакам иранских БПЛА, Сначала от ударов пострадал СПГ-завод Qatar Energy в городе Рас-Лаффан, затем с аналогичными проблемами столкнулся нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии.

Участившиеся случаи нападений Ирана в регионе привели к стремительному росту цен на нефть и газ. Стоимость первого вида топлива превысила 115 долларов за баррель, а котировки второго на хабе TTF в Нидерландах подскочили до 850 долларов за тысячу кубометров. Если война на Ближнем Востоке затянется, предупреждают эксперты, мировой энергорынок столкнется с топливным шоком.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

    Россия поставила в страны СНГ газировки на сотни миллионов долларов

    Лукашенко сделал заявление о политзаключенных в Белоруссии

    Все новости
