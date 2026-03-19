Ближневосточный энергогигант пошел на экстренную меру из-за войны в Иране

Al-Monitor: Руководство Dana Gas эвакуировало персонал из Иракского Курдистана

Руководство одного из крупнейших газодобывающих предприятий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — компании Dana Gas — пошло на экстренную меру из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на источники.

Всех сотрудников энергогиганта в экстренном порядке эвакуировали с месторождения на территории Иракского Курдистана (автономного региона ближневосточного государства) из-за участившихся ракетных ударов в охваченном войной регионе.

Как отметили собеседники портала, пойти на такого рода меры руководство Dana Gas решилось из-за рисков повторного нападения Ирана. Ранее вышеуказанное месторождение уже подвергалось атакам с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако тогда начальство энергогиганта никак не отреагировало на усилившуюся угрозу.

До этого несколько крупных энергообъектов на Ближнем Востоке подверглись атакам иранских БПЛА, Сначала от ударов пострадал СПГ-завод Qatar Energy в городе Рас-Лаффан, затем с аналогичными проблемами столкнулся нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии.

Участившиеся случаи нападений Ирана в регионе привели к стремительному росту цен на нефть и газ. Стоимость первого вида топлива превысила 115 долларов за баррель, а котировки второго на хабе TTF в Нидерландах подскочили до 850 долларов за тысячу кубометров. Если война на Ближнем Востоке затянется, предупреждают эксперты, мировой энергорынок столкнется с топливным шоком.