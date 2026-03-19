11:56, 19 марта 2026Экономика

Еще один крупный энергообъект на Ближнем Востоке пострадал от удара БПЛА

В Саудовской Аравии заявили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу Samref
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yakiv Liashenko / Shutterstock / Fotodom

Еще один крупный объект энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке пострадал из-за войны в Иране. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки Аль-Малики. Его слова приводит ТАСС.

Удар БПЛА, пояснил он, пришелся по территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Samref. Это предприятие принадлежит национальной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и американской нефтегазовой компании Exxon Mobil. «Беспилотник упал на НПЗ Samref», — констатировал Аль-Малики.

Сейчас, добавил он, проводится оценка нанесенного энергетическому предприятию ущерба. Этот завод расположен в городе Янбу, который в последнее время стал подвергаться воздушным атакам. Аль-Малики не стал уточнять, кто стоит за атакой, однако, скорее всего, речь идет об Иране.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Атака могла стать ответной мерой Тегерана на ракетные удары США и Израиля по участкам гигантского нефтегазового месторождения «Северное/Южный Парс». Ранее Иран на неопределенный срок приостановил их эксплуатацию из-за угрозы повторного нападения. Атаке, как уточнялось, также подверглись НПЗ и нефтехимический комплекс «Эселуйе».

На этом фоне мировые цены на нефть превысили 115 долларов за баррель. В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, предупреждали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, сырьевые котировки могут достичь 145 долларов. Это нанесет серьезный удар по глобальной экономике, которая и без того еще не оправилась от последствий предыдущих кризисов, вызванных пандемией COVID-19 и началом боевых действий на Украине.

