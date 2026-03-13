Банкиры стали закладывать в прогнозы сверхвысокие цены на нефть

Goldman Sachs: При наихудшем сценарии цены на нефть могут вырасти до $145

При наихудшем развитии событий на Ближнем Востоке мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут вырасти в среднем до 145 долларов за баррель в марте-апреле. Об этом сообщает The Wall Street journal (WSJ) со ссылкой на прогноз одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs.

Одной из главных причин нервозных настроений на глобальном энергорынке аналитик Sparta Commodities Нил Кросби назвал риски ограничения предложения сырья из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. По этому маршруту до недавнего времени проходила треть мировой торговли нефтью.

Другим тревожным фактором эксперт назвал участившиеся атаки по энергетической инфраструктуре стран ближневосточного региона. С негативными последствиями нападений уже столкнулась катарский нефтегазовый гигант Qatar Energy, руководству которого пришлось объявлять форс-мажор из-за повреждений завода в городе Рас-Лаффан, Под ударами также оказались ряд танкеров в акватории Ормузского пролива. «Ситуация на рынке становится все более и более нервозной», — констатировал Кросби.

На фоне масштабных перебоев с поставками ближневосточной нефти мировые цены на нефть перешли к стремительному росту. На пике сырьевые котировки достигали отметки в 119 долларов за баррель, однако в дальнейшем они стабилизировались в районе 100 долларов. Несмотря на это, нынешние цены на нефть все еще остаются гораздо выше уровней, фиксировавшихся до начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. В случае затягивания конфликта в регионе, предупредил глава аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, мировая экономика может столкнуться с повторением глобального нефтяного кризиса 1973 года.