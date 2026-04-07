19:27, 7 апреля 2026Ценности

Неожиданный эффект гигиенической помады на губах блогерши рассмешил зрителей

Екатерина Ештокина
Кадр: @etoevau

Блогерша Ульяна Етоева нанесла прозрачную помаду для увлажнения губ и рассмешила зрителей ее неожиданным эффектом. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом etoevau рассказала, что купила в аптеке гигиеническое средство для ухода за кожей губ. Она подчеркнула, что регулярно наносила помаду, однако не смотрела на себя в зеркало.

Затем Етоева продемонстрировала внешность после использования средства. На кадрах видно, что выше и ниже губ девушки жирным слоем был нанесен ярко-розовый цвет. Выяснилось, что купленная помада после контакта с кожей приобретает оттенок. «Больше фармацевтам я не доверяю», — заявила она.

Пользователи сети поддержали блогершу шутками в комментариях под видео. «Соседи, наверное, офигели от ваших трендов», «Я такую помаду как-то бывшему дала зимой. Он еще и на метро в институт поехал», «Я так на работе до самого носа намазала», «Ее создатели решили внести немного красок в этот унылый и скучный мир», — написали они.

Ранее в апреле брюки Волка из «Ну, погоди!» на блогерше рассмешили зрителей. Юзерша Катя Сенцова примерила на камеру коричневые кожаные штаны клеш и серый кардиган.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Рыбак нашел на пляже снаряд времен Первой мировой войны

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Доктор Мясников рассказал о штрафах для подчиненных за одно действие

    Все новости
