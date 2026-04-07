Причиной разгона цен на минтай в России назвали жадность

Савельев: Разгону цен на минтай в РФ способствует жадность и алчность трейдеров

Одной из причин резкого подорожания минтая в России руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал «жадность и алчность» трейдеров, продающих давно выловленную рыбу. Его мнение приводит Радио «Комсомольская правда».

Он обратил внимание на то, что минтай, как и вся остальная рыба, в торговых сетях якобы продается втемную. «На полках мороженая рыба представлена в потребительской упаковке в полиэтиленовом пакетике, на котором прилеплена этикетка. На этой этикетке указано, что этот минтай упакован 31 января 2026 года. Понимаете, в чем цинизм этой информации? В том, что информация о том, что это за минтай, где он был и сколько он морозился до указанной даты, неизвестна», — заявил Савельев, указав на отсутствие необходимой информации, где и когда рыба была добыта.

По его мнению, продавцы могут продавать по поднявшимся ценам рыбу, которая до двух лет лежала в морозильнике. «Понимаете, какая прибыль?» — риторически спросил эксперт.

Ранее сообщалось, что в начале апреля средняя оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, взлетела до 175 рублей за килограмм, что на 34,6 процента больше, чем годом ранее. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов подчеркнул, что текущая динамика выглядит аномальной. Раньше именно в марте и апреле, в период высокого сезона лова, минтай традиционно дешевел. По мнению эксперта, Китай может усиленно запасаться рыбой из-за конфликта на Ближнем Востоке, снижая риски дефицита продовольствия.