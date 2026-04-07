Раскрыта причина стремления Трампа завершить операцию против Ирана

WSJ: Трамп хочет завершить операцию против Ирана из-за промежуточных выборов

Президент США Дональд Трамп хочет завершить военную операцию против Ирана из-за реакции американской общественности на продолжающийся конфликт. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Республиканцы втайне говорят Трампу, что опасаются, что рост цен на бензин на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке — что противоречит предвыборным обещаниям президента — может подорвать их шансы на промежуточных выборах в ноябре», — говорится в материале.

Глава Белого дома понимает, что американское общество не испытывает особого энтузиазма к продолжению боевых действий. В понедельник он заявил журналистам, что предпочел бы сохранить иранскую нефть, но знает, что многие выступают против долгосрочного размещения войск в Иране.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иран через пакистанских посредников передал США план завершения войны.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.