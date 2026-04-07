Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 7 апреля 2026

Раскрыты детали роскошной жизни предполагаемой племянницы генерала Сулеймани

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hamidehafshar

Журналисты Daily Mail раскрыли детали роскошной жизни предполагаемых племянницы и внучки командира подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали в 2020 году. Материал опубликован на сайте издания.

47-летняя Хамиде Сулеймани Афшар и ее 25-летняя дочь Саринасадат Хоссейни регулярно делятся в соцсетях кадрами, на которых позируют в одежде люксовых брендов, в том числе вещах модного дома Louis Vuitton. Кроме того, в их соцсетях опубликованы десятки видео из дорогих автомобилей, а также множество фотографий с роскошных курортов.

Ранее в апреле родственницам Сулеймани аннулировали грин-карты. В настоящее время женщины находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США. По данным Bloomberg, проживавшая в Лос-Анджелесе племянница Сулеймани активно поддерживала Иран в соцсетях и нападение на американских солдат на Ближнем Востоке.

При этом позже дочь иранского генерала Сулеймани Зейнаб отвергла родство с арестованными в США женщинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    Чимаев рассказал о построенном в родном селе за сотни тысяч долларов спортзале

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok