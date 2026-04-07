Раскрыты детали роскошной жизни предполагаемой племянницы генерала Сулеймани

Daily Mail опубликовал фото роскошной жизни предполагаемой племянницы Сулеймани

Журналисты Daily Mail раскрыли детали роскошной жизни предполагаемых племянницы и внучки командира подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали в 2020 году. Материал опубликован на сайте издания.

47-летняя Хамиде Сулеймани Афшар и ее 25-летняя дочь Саринасадат Хоссейни регулярно делятся в соцсетях кадрами, на которых позируют в одежде люксовых брендов, в том числе вещах модного дома Louis Vuitton. Кроме того, в их соцсетях опубликованы десятки видео из дорогих автомобилей, а также множество фотографий с роскошных курортов.

Ранее в апреле родственницам Сулеймани аннулировали грин-карты. В настоящее время женщины находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США. По данным Bloomberg, проживавшая в Лос-Анджелесе племянница Сулеймани активно поддерживала Иран в соцсетях и нападение на американских солдат на Ближнем Востоке.

При этом позже дочь иранского генерала Сулеймани Зейнаб отвергла родство с арестованными в США женщинами.