13:36, 7 апреля 2026

Россиян предупредили о профессиях с высоким риском увольнения

Профессор Сафонов: Обвала на российском рынке труда нет, но сокращения уже идут
Кирилл Луцюк

Фото: Yanalya / Freepik

В России действуют два фактора, которые сдерживают рост безработицы. Об этом заявил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. Его процитировала kp.ru.

Первый фактор связан с демографией. В настоящее время количество тех, кто только начинает работать, меньше, чем тех, кто скоро выйдет на пенсию. Во-вторых, власти России стремятся сократить использование иностранной рабочей силы. Это стимулирует работодателей к найму местных специалистов. Иными словами, рынок пока не поставил россиян в жесткие условия, когда им нужно было бы всеми силами держаться за рабочие места, страшась увольнения.

«Обвала на рынке труда нет. Но процессы сокращения уже идут», — уточнил Сафонов.

Он объяснил, что многие компании в России начали оптимизировать персонал. На первом этапе прекращается наем новых сотрудников, на втором — сокращается количество работников, а третьем — функции ушедших перераспределяются между оставшимися.

Карьерный консультант Галина Бобкова объяснила, что в первую очередь без работы сегодня рискуют остаться начинающие и посредственные айтишники, банковские служащие, специалисты в маркетинге и рекламе, аналитики, специалисты по персоналу, рядовые бухгалтеры, администраторы, операторы ввода данных и делопроизводители.

В начале марта сообщалось, что в IV квартале прошлого года число сокращений в России увеличилось более чем в полтора раза. За три месяца число уволенных россиян выросло до 32,6 тысячи человек.

