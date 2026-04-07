Россиянам назвали дни майских выходных

ТАСС: В мае россияне будут работать всего 19 дней

В мае граждан России ждет 19 рабочих дней, а также 12 выходных. Длительные выходные в следующем месяце образовались за счет Праздника Весны и Труда и Дня Победы, сообщают журналисты ТАСС, которые изучили производственный календарь.

Так, россиян ждут нерабочие дни с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 число. Помимо этого, 8 мая для работников на пятидневке будет сокращенный рабочий день. Он станет короче привычных на один час.

Из тех месяцев, что остались в 2026 году, май показал наименьшее количество рабочих дней.

Агентство заметило, что январь текущего года более чем наполовину состоял из выходных и праздников, оказавшись самым «нерабочим» за последние пять лет. Январь 2023, 2024 и 2025 годов ознаменовал по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, тогда как в 2022 году — 16 рабочих и 15 нерабочих. Только в январе 2021 года ситуация складывалась такая же, как и в этом году, — 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Ранее в связи с приближающимися майскими выходными член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены ровно на один час.