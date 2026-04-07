Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 7 апреля 2026Россия

Россиянам назвали дни майских выходных

ТАСС: В мае россияне будут работать всего 19 дней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

В мае граждан России ждет 19 рабочих дней, а также 12 выходных. Длительные выходные в следующем месяце образовались за счет Праздника Весны и Труда и Дня Победы, сообщают журналисты ТАСС, которые изучили производственный календарь.

Так, россиян ждут нерабочие дни с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 число. Помимо этого, 8 мая для работников на пятидневке будет сокращенный рабочий день. Он станет короче привычных на один час.

Из тех месяцев, что остались в 2026 году, май показал наименьшее количество рабочих дней.

Агентство заметило, что январь текущего года более чем наполовину состоял из выходных и праздников, оказавшись самым «нерабочим» за последние пять лет. Январь 2023, 2024 и 2025 годов ознаменовал по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, тогда как в 2022 году — 16 рабочих и 15 нерабочих. Только в январе 2021 года ситуация складывалась такая же, как и в этом году, — 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Ранее в связи с приближающимися майскими выходными член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены ровно на один час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok