Россиянам назвали основные схемы мошенников в преддверии 9 Мая

Немкин: К частым схемам мошенников относятся рассылки и звонки от лица соцслужб

В преддверии 9 Мая россиянам напомнили о наиболее распространенных схемах, используемых мошенниками. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Например, аналитика крупнейших банков прямо указывает, что "выплаты и подарки ко Дню Победы" входят в число регулярно используемых сценариев социальной инженерии. Это говорит о том, что речь идет не о разовых инцидентах, а о повторяющемся паттерне», — сообщил Немкин.

Также к наиболее часто используемым схемам мошенников относятся звонки под видом «социальных служб» с обещанием якобы дополнительных выплат ветеранам, предупредил депутат. По его словам, мошенники представляются сотрудниками органов соцзащиты, администрации или даже портала госуслуг.

Популярными у злоумышленников до сих пор остаются фишинговые рассылки и сообщения в мессенджерах в виде поздравительных открыток, уведомления о «подарках ветеранам» или просьбы поддержать благотворительную акцию, добавил Немкин. При переходе по таким ссылкам, предупредил он, жертва мошенников теряет доступ к своим аккаунтам или сама передает данные под влиянием злоумышленников.

Кроме того, сообщил Немкин, дополнительно фиксируются сценарии с ложными приглашениями на парад или вручение наград, где жертву просят «подтвердить участие» через передачу данных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскировать вредоносное программное обеспечение под всплывающие окна. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой в мессенджере и предлагают посмотреть видео ДТП с ее участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.