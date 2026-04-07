Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:11, 7 апреля 2026

Россиянам назвали основные схемы мошенников в преддверии 9 Мая

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

В преддверии 9 Мая россиянам напомнили о наиболее распространенных схемах, используемых мошенниками. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Например, аналитика крупнейших банков прямо указывает, что "выплаты и подарки ко Дню Победы" входят в число регулярно используемых сценариев социальной инженерии. Это говорит о том, что речь идет не о разовых инцидентах, а о повторяющемся паттерне», — сообщил Немкин.

Также к наиболее часто используемым схемам мошенников относятся звонки под видом «социальных служб» с обещанием якобы дополнительных выплат ветеранам, предупредил депутат. По его словам, мошенники представляются сотрудниками органов соцзащиты, администрации или даже портала госуслуг.

Популярными у злоумышленников до сих пор остаются фишинговые рассылки и сообщения в мессенджерах в виде поздравительных открыток, уведомления о «подарках ветеранам» или просьбы поддержать благотворительную акцию, добавил Немкин. При переходе по таким ссылкам, предупредил он, жертва мошенников теряет доступ к своим аккаунтам или сама передает данные под влиянием злоумышленников.

Кроме того, сообщил Немкин, дополнительно фиксируются сценарии с ложными приглашениями на парад или вручение наград, где жертву просят «подтвердить участие» через передачу данных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскировать вредоносное программное обеспечение под всплывающие окна. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой в мессенджере и предлагают посмотреть видео ДТП с ее участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok