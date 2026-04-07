Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

МВД предупредило, что мошенники начали маскировать вирус под всплывающие окна

Мошенники начали маскировать вредоносное программное обеспечение (ПО) под всплывающие окна. О новой схеме обмана с вирусом предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с потенциальной жертвой в мессенджере и предлагают посмотреть видео ДТП с ее участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Пользователю присылают ссылку, при нажатии на которую открывается окно.

Если человек что-либо сделает в этом окне, то его устройство заразят вредоносным ПО. «Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», — подчеркнули в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали притворяться соседями и обманывать россиян. Злоумышленники добавляют пользователей в чат и предлагают им подписать петицию об установке умного шлагбаума или новых контейнеров для раздельного сбора мусора.