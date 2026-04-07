Россиянин заплатит штраф из-за предложения руки и сердца

В Уфе оштрафовали 8 человек, перекрывших проспект ради предложения руки и сердца

В Уфе оштрафовали восемь человек, которые незаконно перекрыли движение на проспекте Салавата Юлаева ради предложения руки и сердца. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, организатором массового нарушения правил дорожного движения (ПДД) выступил 32-летний местный житель. Он планировал сделать предложение своей девушке и для этого полностью перекрыл проспект. Он и еще семь человек заплатят штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие регистрации у части машин и нестандартные номера.

