17:32, 7 апреля 2026

Женщина пробралась с ножом в российскую школу и напала на работницу

В Губахе женщина пробралась с ножом в школу и два раза ударила гардеробщицу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Женщина с ножом пробралась в начальную школу № 1 в городе Губаха (Пермский край) и напала на одну из работниц. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, нападение произошло вечером в минувшую пятницу. Женщина 2007 года рождения вооружилась ножом и пришла в школу, где нанесла несколько ударов гардеробщице. Ее задержали. Следователи предъявили задержанной обвинение в покушении на убийство. Что именно стало причиной ее поведения, не уточняется.

Суд заключил нападавшую под стражу на два месяца. Ранее у нее уже были проблемы с законом.

Ранее подросток с ножом напал на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края. Спасти женщину врачи не смогли.

