Российским заключенным пообещали яйца и масло

Чуйченко: Рацион питания заключенных улучшат яйцами, маслом и фруктами

Российским заключенным пообещали улучшить питание, добавив в рацион сливочное масло, яйца, творог и фрукты. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает «Интерфакс».

По его словам, Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с подачи Минздрава прорабатывают вопрос о расширении разнообразия продуктовой корзины граждан, содержащихся под стражей.

В частности, планируется пересмотреть действующую норму питания, увеличить количество овощей в рационе, дополнить его йодированной солью, что особенно важно в северных регионах.

Ранее сообщалось, что ФСИН начала эксперимент по внедрению видеосвязи для общения арестантов из московских СИЗО с адвокатами.