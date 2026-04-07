Российским заключенным пообещали яйца и масло

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Чуйченко: Рацион питания заключенных улучшат яйцами, маслом и фруктами
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российским заключенным пообещали улучшить питание, добавив в рацион сливочное масло, яйца, творог и фрукты. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает «Интерфакс».

По его словам, Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с подачи Минздрава прорабатывают вопрос о расширении разнообразия продуктовой корзины граждан, содержащихся под стражей.

В частности, планируется пересмотреть действующую норму питания, увеличить количество овощей в рационе, дополнить его йодированной солью, что особенно важно в северных регионах.

Ранее сообщалось, что ФСИН начала эксперимент по внедрению видеосвязи для общения арестантов из московских СИЗО с адвокатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok