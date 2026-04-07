Ценности
17:02, 7 апреля 2026

Семикратный чемпион «Формулы-1» выложил видео с Ким Кардашьян на фоне слухов о романе

Гонщик Льюис Хэмилтон выложил совместное видео с телезвездой Ким Кардашьян
Мария Винар

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выложил совместное с телезвездой Ким Кардашьян видео на фоне слухов о романе. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Потенциальных возлюбленных запечатлели во время поездки на Ferrari F40. Гонщик сидел за рулем автомобиля и дрифтовал. Предпринимательница, в свою очередь, одетая в белый спортивный комбинезон, находилась на пассажирском месте.

Первые сообщения о предполагаемом романе Хэмилтон и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар», на которых она позировала в платье Gucci. Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

Позже Хэмилтон вновь подогрел слухи об отношениях с телезвездой.

