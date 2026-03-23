16:29, 23 марта 2026

Свидание семикратного чемпиона «Формулы-1» и Ким Кардашьян попало на фото папарацци

Page Six опубликовало совместные фото гонщика Льюиса Хэмилтона и Ким Кардашьян
Мария Винар

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон вновь подогрел слухи о романе с Ким Кардашьян. Совместные фото звезд опубликовало издание Page Six.

В распоряжении портала попали снимки папарацци, на которых были запечатлены знаменитости. Их сфотографировали во время свидания в Токио. 45-летняя предпринимательница предстала перед камерами в облегающем сером платье и остроносых сапогах, а 41-летний участник команды Ferrari — в серых брюках и коричневой куртке.

По словам очевидцев, в один момент на прогулке бизнесвумен взяла гонщика под руку.

Ранее сообщалось, что Кардашьян поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар», на которых она позировала в платье Gucci. Хэмилтон, в свою очередь, оставил под фото бизнесвумен комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

