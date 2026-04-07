Скачки доллара выше 100 рублей исключили

Файнман: Скачки доллара до 100 рублей и выше в апреле исключены

Скачки доллара до 100 рублей и выше в апреле исключены. Возможность такого изменения курса оценил инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует «Банкирос».

По словам эксперта, до конца апреля курс останется в диапазоне 78-86 рублей, а уже в течение года может ослабнуть, но не более чем до 85-90 рублей, и постепенно.

«Рубль сейчас крепче, чем осенью, в первую очередь из-за сочетания сезонных факторов, политики ЦБ/Минфина и частичного снижения геополитического стресса», — пояснил Файнман.

Сейчас российскую валюту поддерживают положительный торговый баланс (Россия больше продает за рубеж, чем покупает, и приток экспортной валюты остается одним из главных якорей курса), достаточно высокая ключевая ставка, а также дорожающая на фоне конфликта на Ближнем Востоке нефть.

С другой стороны, против нацвалюты играют сокращение валютной выручки, смягчение политики ЦБ, который постепенно меняет денежно-кредитную политику (ДКП) изменения бюджетного правила и геополитика — потолки цен, дисконты на российскую нефть к Brent, сложности с расчетами и перевозками экспортных товаров. Геополитические риски и санкции: новые или сохраняющиеся ограничения на финансовые операции, отток капитала, риски вторичных санкций по расчетам в юанях и других валютах также негативно влияют на рубль.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в очередной раз напомнил, что для российского бизнеса предпочтительным был бы курс 90-95 рублей за доллар, но нынешняя политика правительства и Центробанка приводит к рискам дополнительного укрепления российской валюты даже с текущих уровней. Бюджет на 2026 год планировался из расчета среднего годового курса, равного 92,2 рубля за доллар, но никаких заметных мер и оперативных решений для исправления ситуации в условиях падения доходов госказны не предпринимается, скорее наоборот, посетовал Шохин.