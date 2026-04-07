Сотни домов пострадали после прорыва дамбы в Дагестане

Сотни домов пострадали после прорыва дамбы в поселке Мамедкала в Дагестане

Сотни домов в поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана были серьезно повреждены после прорыва дамбы на местном водохранилище. Об этом пишет РИА Новости.

Геджухское водохранилище оказалось переполнено в воскресенье, 5 апреля, во время обильных осадков. В результате прорвало дамбу, а вода нанесла удар по поселку, где подтопило 260 домов. Некоторые здания полностью разрушило — вода обвалила крыши, снесла стены и двери. Уцелевшие дома пострадали настолько, что стали непригодны для жизни.

Из Мамедкалы, сел Юный Пахарь, Геджух и Кала были эвакуированы четыре тысячи человек. Несколько улиц Мамедкалы подтопило, сильнее всего пострадал микрорайон Заречный. Лишившимся жилья гражданам предоставили места в пункте временного размещения в местной гимназии.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наводнение нанесло ущерб 15,5 тысячи жителям региона.