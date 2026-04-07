15:26, 7 апреля 2026

Сотни домов пострадали после прорыва дамбы в Дагестане

Александра Качан (Редактор)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

Сотни домов в поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана были серьезно повреждены после прорыва дамбы на местном водохранилище. Об этом пишет РИА Новости.

Геджухское водохранилище оказалось переполнено в воскресенье, 5 апреля, во время обильных осадков. В результате прорвало дамбу, а вода нанесла удар по поселку, где подтопило 260 домов. Некоторые здания полностью разрушило — вода обвалила крыши, снесла стены и двери. Уцелевшие дома пострадали настолько, что стали непригодны для жизни.

Из Мамедкалы, сел Юный Пахарь, Геджух и Кала были эвакуированы четыре тысячи человек. Несколько улиц Мамедкалы подтопило, сильнее всего пострадал микрорайон Заречный. Лишившимся жилья гражданам предоставили места в пункте временного размещения в местной гимназии.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наводнение нанесло ущерб 15,5 тысячи жителям региона.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
