Сроки восстановления перевозок на Ближнем Востоке оценили

Мишустин: На восстановление перевозок на Ближнем Востоке уйдет много времени

Восстановление логистических перевозок в регионе Персидского залива займет продолжительный период времени. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время ключевая логистическая артерия региона — Ормузский пролив — остается заблокированной Ираном. Власти этой страны неоднократно заявляли, что для нормализации перевозок грузов в акватории необходимо прекращение совместной военной операции США и Израиля. Это может занять значительное время, констатировал Мишустин.

Кроме того, для восстановления грузовых перевозок в регионе понадобятся внушительные инвестиции. Они потребуются в том числе для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры и портов. «Потребуется, конечно, и значительное время, и значительные инвестиции, чтобы восстановить процессы, инфраструктуру, перевозку товаров», — заключил Мишустин.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль дал неутешительный прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. На нормализацию логистических перевозок в охваченный войной регион, по его словам, уйдет минимум полгода. При этом на возвращение некоторых энергетических объектов региона к оптимальной работе может потребоваться гораздо больше времени, резюмировал он.

