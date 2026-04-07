14:51, 7 апреля 2026Экономика

Сроки восстановления перевозок на Ближнем Востоке оценили

Мишустин: На восстановление перевозок на Ближнем Востоке уйдет много времени
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Восстановление логистических перевозок в регионе Персидского залива займет продолжительный период времени. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время ключевая логистическая артерия региона — Ормузский пролив — остается заблокированной Ираном. Власти этой страны неоднократно заявляли, что для нормализации перевозок грузов в акватории необходимо прекращение совместной военной операции США и Израиля. Это может занять значительное время, констатировал Мишустин.

Кроме того, для восстановления грузовых перевозок в регионе понадобятся внушительные инвестиции. Они потребуются в том числе для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры и портов. «Потребуется, конечно, и значительное время, и значительные инвестиции, чтобы восстановить процессы, инфраструктуру, перевозку товаров», — заключил Мишустин.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль дал неутешительный прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. На нормализацию логистических перевозок в охваченный войной регион, по его словам, уйдет минимум полгода. При этом на возвращение некоторых энергетических объектов региона к оптимальной работе может потребоваться гораздо больше времени, резюмировал он.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
