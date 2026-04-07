Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:36, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) применило в Иране секретное устройство, чтобы спасти сбитого над территорией страны пилота. Оно называется «Призрачный шепот» (англ. — Ghost Murmur), пишет The New York Post со ссылкой на источники.

В технологии задействована квантовая магнитометрия дальнего действия, используемая для поиска электромагнитного отпечатка сердцебиения человека. Она сопоставляет данные с программным обеспечением на основе ИИ, таким образом выделяя этот отпечаток на фоне шума.

«Призрачный шепот» был использован в полевых условиях впервые в рамках этой спасательной операции, на это намекали и президент США Дональд Трамп, и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет издание.

«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — отметил собеседник газеты, знакомый с программой.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok