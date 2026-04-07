ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

NYP: ЦРУ применило в Иране секретное устройство Ghost Murmur для спасения пилота

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) применило в Иране секретное устройство, чтобы спасти сбитого над территорией страны пилота. Оно называется «Призрачный шепот» (англ. — Ghost Murmur), пишет The New York Post со ссылкой на источники.

В технологии задействована квантовая магнитометрия дальнего действия, используемая для поиска электромагнитного отпечатка сердцебиения человека. Она сопоставляет данные с программным обеспечением на основе ИИ, таким образом выделяя этот отпечаток на фоне шума.

«Призрачный шепот» был использован в полевых условиях впервые в рамках этой спасательной операции, на это намекали и президент США Дональд Трамп, и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет издание.

«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — отметил собеседник газеты, знакомый с программой.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.