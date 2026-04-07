Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Украинского консула в Доминикане отозвали из-за откровенных фото в кокошнике

Марина Совина

Фото: Unsplash

Министерство иностранных дел Украины отозвало почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Отмечается, что фотографии бывшей модели в откровенных позах и в кокошнике вызвали негативный общественный резонанс. Министерство пообещало ужесточить нормативные требования и провести проверку деятельности всех почетных консульств, по итогам которой будут приняты решения о целесообразности их дальнейшего функционирования.

Ранее сообщалось, что все больше чиновников на Украине пользуются нормами законодательства о мобилизации, чтобы приостанавливать судебные разбирательства и уголовные дела, связанные с обвинениями в коррупции. Одним из примеров является бывший глава погранслужбы Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

    Вебкамщицы рассказали о самых удивительных просьбах клиентов

    Российская актриса прогулялась в бюстгальтере по Милану и восхитила фанатов

    Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

    Отец Маска предрек разрушение Нью-Йорка

    Еще одна страна ввела режим ЧП из-за энергокризиса

    Названа страна с беспрецедентным уровнем русофобии

    В Германии нашли следы человеческих жертвоприношений

    Американские самолеты-заправщики подняли в небо на Ближнем Востоке

    В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok