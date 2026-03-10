Реклама

Бывший СССР
06:54, 10 марта 2026

Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Все больше чиновников на Украине пользуются нормами законодательства о мобилизации, чтобы приостанавливать судебные разбирательства и уголовные дела, связанные с обвинениями в коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законодательству страны, в частности статье 335 Уголовно-процессуального кодекса, суд должен приостанавливать уголовное дело в отношении человека, если он был мобилизован на военную службу. Такое приостановление действует на весь период его службы в армии.

Одним из примеров украинских чиновников, которые воспользовались недавно этой уловкой, является бывший глава погранслужбы Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции. В январе Дейнеко был снят с поста и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинения.

Ранее агентство Reuters написало, что ряд стран Европейского союза не поддержал идею об ускоренном членстве Украины в блоке. Свое несогласие государства мотивировали неготовностью республики и процветающей там коррупцией. В частности, против ускоренного вступления выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц,

