Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

Украинские чиновники воспользовались конфликтом в стране ради избежания тюрьмы

Все больше чиновников на Украине пользуются нормами законодательства о мобилизации, чтобы приостанавливать судебные разбирательства и уголовные дела, связанные с обвинениями в коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законодательству страны, в частности статье 335 Уголовно-процессуального кодекса, суд должен приостанавливать уголовное дело в отношении человека, если он был мобилизован на военную службу. Такое приостановление действует на весь период его службы в армии.

Одним из примеров украинских чиновников, которые воспользовались недавно этой уловкой, является бывший глава погранслужбы Сергей Дейнеко, подозреваемый в коррупции. В январе Дейнеко был снят с поста и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило ему обвинения.

