В Евросоюзе не поддержали идею об ускоренном членстве Украины

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не поддержал идею об ускоренном членстве Украины в блоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Инициатива Киева о предоставлении ускоренного пути к вступлению в рамках потенциального мирного урегулирования столкнулась с сопротивлением со стороны ряда европейских стран. Свое несогласие они мотивировали неготовностью республики и процветающей там коррупцией.

В частности, против ускоренного вступления выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет агентство.

Европейцы опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, уточняется в материале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в блок. Он подчеркнул, что присоединение Украины к странам-участницам Евросоюза должно состояться в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому.