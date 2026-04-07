Ушедший из России премиальный бренд запатентовал два товарных знака в стране

Компания Dyson запатентовала два товарных знака для производства фенов в РФ

Британский производитель техники Dyson Technology Ltd зарегистрировал в Роспатенте бренды Airwrap и Supersonic. Об этом стало известно аналитикам сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что исключительное право на товарные знаки будет действовать до февраля 2035 года. Под брендами можно производить фены для сушки волос и аксессуары для них.

Юридическое лицо ООО «Дайсон», представлявшее организацию Dyson Technology Ltd в России, было ликвидировано в сентябре 2025 года. Фирма работала на российском рынке с 2007 года.

Ранее стало известно, что швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте бренд Jubilee.

