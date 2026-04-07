07:38, 7 апреля 2026

В деле о майнинге в психбольнице старейшего СИЗО Москвы поставили точку

Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве суд приговорил к двум годам и 10 месяцам принудительных работ экс-заместителя начальника старейшего столичного СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова за создание в психбольнице учреждения майнинговой фермы. Об этом пишет РИА Новости.

По этому делу приговор также вынесли старшему инженеру группы инженерно-технического обеспечения учреждения Максиму Колчкову. Его приговорили к году и 11 месяцам таких работ. С мужчин также взыскали деньги в счет возмещения материального ущерба, но сумма не раскрывается. Их признали виновным по статье 285 УК РФ («использование служебных полномочий вопреки интересам службы»).

Сотрудники управления собственной безопасности ФСИН обнаружили подпольную майнинговую ферму в в техническом помещении на пятом этаже психиатрической больницы при СИЗО. Оборудование для добычи биткоина было подключено к электросети изолятора, то есть работало за государственный счет.

Следователям удалось установить, что ферму организовали именно Цыганов и Колчков.

Ранее сообщалось, что оборудование осужденных потребило 8379,45 киловатт-часа электроэнергии общей стоимостью более чем 62 тысячи рублей.

