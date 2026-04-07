Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 7 апреля 2026

В Иране сообщили о возможной смене переговорщика со стороны США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иран получил от Соединенных Штатов новые предложения по урегулированию конфликта, которые предполагают замену спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в Тегеране.

«Трамп явно стремится к встрече и сделке. Предложение США включает отстранение Уиткоффа из-за его близости к окружению израильского премьера Биньямина Нетаньяху», — заявил собеседник агентства. По его словам, переговоры с Вэнсом должны выстроить серьезный диалог в ответ на требования Ирана.

Источник отметил, что в Вашингтоне обеспокоены возможным скачком цен на энергоносители на следующей неделе из-за продолжающегося конфликта. Американская сторона рассчитывает избежать такого сценария.

Ранее журнал Time со ссылкой на источники назвал главного противника планов президента США Дональда Трампа провести военную операцию в Иране. По его информации, в окружении американского лидера таковым был вице-президент Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok