В Иране сообщили о возможной смене переговорщика со стороны США

Иран получил от Соединенных Штатов новые предложения по урегулированию конфликта, которые предполагают замену спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в Тегеране.

«Трамп явно стремится к встрече и сделке. Предложение США включает отстранение Уиткоффа из-за его близости к окружению израильского премьера Биньямина Нетаньяху», — заявил собеседник агентства. По его словам, переговоры с Вэнсом должны выстроить серьезный диалог в ответ на требования Ирана.

Источник отметил, что в Вашингтоне обеспокоены возможным скачком цен на энергоносители на следующей неделе из-за продолжающегося конфликта. Американская сторона рассчитывает избежать такого сценария.

Ранее журнал Time со ссылкой на источники назвал главного противника планов президента США Дональда Трампа провести военную операцию в Иране. По его информации, в окружении американского лидера таковым был вице-президент Джей Ди Вэнс.