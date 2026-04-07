В Кремле раскрыли подробности взаимоотношений Путина и Жириновского

Песков: Путин и Жириновский состояли в содержательном диалоге

Президент России Владимир Путин и основатель ЛДПР Владимир Жириновский состояли в очень содержательном диалоге. Подробности взаимоотношений политиков раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Комсомольская правда».

Песков назвал предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского большой датой для многих россиян, которые ценили качества политика.

Он также подчеркнул, что Путин с большим уважением относился к Жириновскому. «Они в очень таком содержательном диалоге состояли», — обозначил пресс-секретарь главы государства, добавив, что диалог был интересен обоим политикам.

В Кремле также назвали пророческими многие заявления Жириновского, включая ситуацию на Ближнем Востоке. «Я сам, собственно, знал его давным-давно, еще как востоковеда. И, конечно, он был интересен как человек, который безупречно и филигранно разбирался во всех тонкостях международной политики, его талант очень трудно переоценить», — заключил Песков, добавив, что много сотрудничал с Жириновским по развитию Института стран Азии и Африки.

Ранее было опубликовано предсказание Жириновского, в котором он заявлял, что после Ирана ядерное оружие получит Турция. В таком развитии событий он обвинял руководителей внешней политики.