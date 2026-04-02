Опубликовано предсказание Жириновского о ядерном оружии у Ирана

Жириновский считал, что после Ирана ядерное оружие получит Турция

Пять лет назад основатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что после Ирана ядерное оружие получит Турция. Предсказание политика опубликовано в YouTube-канале партии.

В своем выступлении Жириновский заявил, что появление ядерного оружия в этих странах грозит безопасности России. Он также напомнил о строительстве первой атомной электростанции в Турции.

«Чем это поможет Турции? Создать ядерное оружие. Против кого? Против нас. Сейчас Пакистан имеет ядерное оружие, на подходе Иран будет иметь ядерное оружие, и последнее Турция получит. И все три страны свое ядерное оружие под влиянием британцев повернут против нас — на север. Вот до чего мы доиграемся. Мы сами им помогаем создавать ядерное оружие, а потом будем искать средства защиты» Владимир Жириновский Основатель партии ЛДПР

На возражение о том, что на АЭС ядерное топливо не получится создать, Жириновский ответил, что Иран на протяжении 30 лет якобы занимается попытками обогатить топливо атомной станции до ядерного.

«Сперва Иран получит ядерное оружие, потом Турция. Потом мы будем сидеть в ядерном мешке. И Япония будет с ядерным оружием, и Корея Северная. Мы все окружены», — заключил Жириновский, обвинив в таком развитии событий руководителей внешней политики.

Ранее Жириновский предсказывал, что третья мировая война начнется в 2027 году. Политик считал, что это будет не всемирная ядерная война, а локальная с применением гипероружия.