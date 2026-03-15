09:58, 15 марта 2026Россия

В России вспомнили предсказание Жириновского о годе начала третьей мировой войны

Жириновский считал, что третья мировая война начнется в 2027 году
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Шесть лет назад основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что третья мировая война начнется в 2027 году. О словах политика вспомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

К посту прикреплено видео, на котором Жириновский высказал мнение, что «США покидают свои позиции», а Европа состарилась, и у нее остался «последний шанс что-то получить». Говоря о Китае, он заявил, что республика боится стать гегемоном на мировой арене. Политик считал, что условия для силового решения накопившихся противоречий созреют в течение пяти лет.

Это будет не всемирная ядерная война, локальная, с применением самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее, чем ядерное оружие. Это будет гипероружие

Владимир ЖириновскийОснователь и первый лидер ЛДПР

Жириновский не предположил, откуда прилетит мощнейшая ракета, однако отметил, что «от какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется». «Почему я взял 2027 год? Поскольку все-таки нужна подготовка», — констатировал он.

Ранее в сети появилось предсказание Жириновского о конфликте Израиля и США с Ираном, включая атаку на ядерные объекты Исламской Республики. По его мнению, Вашингтон может применить разрушительное вооружение, которое нанесет ощутимый урон Тегерану.

В последние годы стало появляться все больше предсказаний Жириновского о происходящих в стране и мире событиях. Из-за того, что многие пророчества сбылись, основателя ЛДПР стали называть Вовангой. Так, политик предсказал начало специальной военной операции и проведение в России частичной мобилизации.

В июле 2022 года Путин, комментируя предсказания Жириновского, подчеркнул, что они выстроены «не на пустом месте», а на знаниях и понимании развития ситуации, поэтому имеют свойство сбываться.

    Последние новости

