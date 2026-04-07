Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:25, 7 апреля 2026

В России анекдотом описали отношение Трампа к другим странам

Публицист Стариков: США считают своими полезные ископаемые в других странах
Марина Совина

Фото: Evan Vucci / Reuters

США рассматривают полезные ископаемые других стран как свои собственные. Об этом «Вестям» заявил писатель Николай Стариков.

Публицист вспомнил анекдот, в котором говорится, что некая арабская страна находится над американскими полезными ископаемыми. Теперь же этот анекдот становится реальностью, добавил он.

Стариков обратил внимание на риторику президента США Дональда Трампа. Он пришел к выводу, что глава Белого дома считает чужие ресурсы даже не американскими, а его собственными. «Об этом Трамп и говорит. "Если бы я решал, говорит Трамп, я бы забрал эту нефть"... Пожалуй, так откровенно еще никто не говорил», — резюмировал писатель.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» в случае минирования Ормузского пролива. До этого глава Белого дома пообещал увеличить в 20 раз силу ударов по Ирану, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти.

В марте издание Politico заявило, что Китай является одной из причин, по которым Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. В частности, в Вашингтоне считают, что, если подтолкнуть Россию к завершению конфликта, вернуть ее в мировую экономику и привлечь американские инвестиции, это может со временем ослабить зависимость страны от Китая и изменить глобальный порядок

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok