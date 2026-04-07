Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:29, 7 апреля 2026Россия

В России назвали главную ошибку Горбачева

Пушков: Горбачев хотел принести добро, не зная, как это сделать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gannady Galparin / Reuters

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев действительно хотел блага своей стране, но не знал, как этого блага достичь. Главную ошибку политика назвал российский сенатор Алексей Пушков.

«Я до сих пор считаю, что он искренне хотел принести добро. Но он не знал, как это сделать. И вот когда ты не знаешь, как пересечь горный поток, то, наверное, не надо в него вступать. А надо сначала продумать», — сказал он.

По его словам, Горбачев также был «свято» убежден в незыблемости и монолитности власти коммунистической партии. В связи с этим он считал возможным проводить любые реформы, в том числе те, что в конечном итоге и ослабили ее власть.

Ранее результаты опроса «Ленты.ру» показали, что подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к фигуре Михаила Горбачева и считают, что он виновен в развале СССР и последовавших за ним трагичных событиях. Только 12 процентов участников опроса считают Горбачева положительным героем отечественной истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok