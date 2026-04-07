В России назвали главную ошибку Горбачева

Пушков: Горбачев хотел принести добро, не зная, как это сделать

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев действительно хотел блага своей стране, но не знал, как этого блага достичь. Главную ошибку политика назвал российский сенатор Алексей Пушков.

«Я до сих пор считаю, что он искренне хотел принести добро. Но он не знал, как это сделать. И вот когда ты не знаешь, как пересечь горный поток, то, наверное, не надо в него вступать. А надо сначала продумать», — сказал он.

По его словам, Горбачев также был «свято» убежден в незыблемости и монолитности власти коммунистической партии. В связи с этим он считал возможным проводить любые реформы, в том числе те, что в конечном итоге и ослабили ее власть.

Ранее результаты опроса «Ленты.ру» показали, что подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к фигуре Михаила Горбачева и считают, что он виновен в развале СССР и последовавших за ним трагичных событиях. Только 12 процентов участников опроса считают Горбачева положительным героем отечественной истории.