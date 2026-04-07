Россия
18:07, 7 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условие завершения СВО в 2026 году

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Условие завершения специальной военной операции (СВО) в 2026 году — устранение первопричин конфликта, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Наши условия были сформулированы уже давно. Основное — это устранение первопричин конфликта. Президент их озвучивал не раз: демилитаризация и денацификация Украины, внеблоковость, чтобы было прозрачное государство. И также решение территориальных вопросов, исходя из текущего момента», — перечислил Колесник.

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что специальная военная операция (СВО) может закончиться в течение месяца, если российские генералы отдадут один жесткий приказ.

Так он прокомментировал заявление украинской оружейной компании о том, что к середине 2026 года Украина сможет запускать ракеты с дальностью полета до 850 километров. По его мнению, Киев повышает ставки и единственный способ переломить ситуацию — применить тактическое ядерное оружие.

